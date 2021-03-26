Леван Горозия перепел БГ в эпичном видео «Поезд в огне»

Песня «Поезд в огне» вдохновлена синглом группы «Аквариум» 1988 года. Борис Гребенщиков дал согласие на использование в припеве строчек из его песни, которая, кстати, тоже становилась саундтреком к фильму Сергея Соловьёва «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».

Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет в прокат 1 апреля, и должен стать первым российским ответом на голливудские кинокомиксы в духе «Тёмного рыцаря» или «Джокера». Главной музыкальной темой картины «Майор Гром: Чумной Доктор» стала песня Левана Горозия «Поезд в огне».

Эстетика клипа отсылает к бэтменовскому Готэму. Мрачные краски, горящие покрышки, уличные столкновения - по замыслу, это все происходит в Петербурге.



Леван Горозия

«Настал выбор стороны. Городу нужен герой. И возможно это ты», - интригует Леван Горозия.