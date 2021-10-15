Secret Service выпустила русский клип на обновленный хит «Lit de Parade»

«Secret Service» — это золотая классика 80-х, легендарная шведская поп-группа, сформированная в 1979 году Тимом Нореллом, Ульфом Вальбергом и Улой Хоканссоном. Мировая слава пришла к ним сразу после выхода дебютного альбома «Oh Susie», занявшего первые строчки хит-парадов в десятках стран. Композиция «Ten O'Clock Postman» входит в состав тех немногих западных песен, которые пробили «железный занавес», и стала одной из самых популярных мелодий 80-х годов в СССР и странах Восточной Европы.

«Я проснулся посреди ночи со странной мелодией синтезатора, звенящей в моей голове. И понял, что это ни что иное, как вступление к новой версии Lit de Parade, но на этот раз в исполнении Secret Service, с припевами в стиле Flash In the Night и куплетами в стиле классического русского балета. Результат - перед вами», - говорит Тим Норелл.

Любопытно, что клип снят полностью российской командой во главе с режиссером Павлом Глазковым. В светлой комнате танцует балерина Ирина Крейдина, олицетворяя жизненную силу и красоту, и на нее с восхищением смотрит старик, которому подведены зонды с некой питающей жидкостью. Эта картинка сменяется кадрами с группой «Secret Service», играющей песню на своей домашней студии.



Secret Service: Тим Норелл и Джон Беккер

Джон Беккер (вошёл в состав в 2018 году в качестве вокалиста) сделал трек невероятно насыщенным по вокальной пронзительности.

«Мы хотим в скором времени посетить Россию, уже есть много предложений, однако пандемия внесла свои коррективы. Сейчас мы много времени тратим на создание музыки и на подготовку нового альбома. Надеемся, что в ближайшем будущем нам удастся вновь окунуться в концертную жизнь», - обещает Тим Норелл.