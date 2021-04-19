Певица Дэя выпустила макси-сингл с лидером «Secret Service»

Первая версия – на русском языке, получила название «Я всё ещё люблю». Слова к ней написал бессменный автор певицы Юрий Мирошников.

Вторая – оригинальная версия песни, созданная Тимом Нореллом и Андерсом Ханссоном, называется «Still In Love». И исполнила её Дэя на английском языке.

Третья версия трека – танцевальный динамичный ремикс на оригинальную англоязычную версию («Still In Love») от звёздного российского ди-джея DJ Groove.

Новая работа – это полный яркого эмоционального звучания выразительный рассказ о боли неразделённой любви. Любви, от которой не спрятаться, которая незаживающей раной терзает воспоминаниями и надеждами... И надо найти силы жить дальше.

«Я рада представить моим поклонникам очередной результат нашего с Тимом творческого альянса, – поделилась Дэя. – Это уже вторая совместная песня! Объединяет их особое романтическое и, вместе с тем, глубоко эмоциональное звучание, особая – присущая именно этому прекрасному композитору – музыкальная драматургия, дающая артисту возможность раскрыть свой потенциал, разбудить струны своей души».



«Я всё ещё люблю»

В свою очередь, сам Тим Норелл отмечает профессионализм, удивительный по красоте голос и чувственную, полную ярких оттенков, оригинальную манеру исполнения певицы.

«Мы будем счастливы, если наша новая работа придётся по душе российским любителям музыки», – говорит мэтр.

Также планируются съёмки клипа на русскоязычную версию композиции («Я всё ещё люблю»).

И, наконец, все три версии нового сингла Дэи: «Я всё ещё люблю»/«Still In Love»/«Still In Love» (DJ GROOVE Remix) уже доступны на цифровых площадках.

Дэя – молодая амбициозная певица. Эстрада была главной мечтой с детства. Начало зрелому проекту было положено в 2017 году после окончания Института современного искусства на факультете «Эстрадно-джазового пения», где, соединившись, академические навыки и основы джазового вокала сформировали характерный индивидуальный колорит голоса исполнительницы.

Творчество молодой певицы не замыкается в тесных рамках отдельного музыкального направления и всегда открыто смелым экспериментам.

Официальный сайт: https://dea-singer.ru/