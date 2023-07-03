Певица Дэя выпустила клип на песню «Made In China» с Гошей Куценко

Новый клип, получившийся несомненно ярким, ироничным, полным искромётных и жизненных образов, рассказывает о бесконечных безуспешных поисках того самого единственного и неповторимого, с которым хоть на край света, о котором мечтает каждая девушка… Увы! Поиски своей половинки часто превращаются в замкнутый круг, любовь – в разочарование, а принц – в дешёвую подделку.

«Для меня съёмка клипа – всегда очень позитивный, увлекательный, но при этом очень ответственный процесс. Это визуализация настроения, чувств, эмоций, которые были вложены в песню. Это – сказка, в которую зритель должен поверить! Очень важен настрой всей команды. Весь коллектив должен быть «на одной волне», работать как единый механизм, чтобы идея обрела реальное воплощение», - отмечает Дэя.

В создании клипа приняли участие талантливые профессионалы – режиссёр Melissa Fox, с которой у певицы Дэи сложилось удачное творческое партнёрство: в копилке совместных работ клипы на песни «Время» и «Нарисуй»; над 3D графикой трудилась студия «Mayd Production», известная своими работами с Клавой Кокой, «Sqwoz BAB», Джараховым и др. Роль главного героя – «принца» из розовой девичьей мечты блистательно сыграл признанный мастер – актёр театра и кино харизматичный Гоша Куценко.



Дэя

О певице Дэе

Дэя – молодая амбициозная певица. Эстрада была главной мечтой с детства. Начало зрелому проекту было положено в 2017 году после окончания Института современного искусства на факультете «Эстрадно-джазового пения», где, соединившись, академические навыки и основы джазового вокала сформировали характерный индивидуальный колорит голоса исполнительницы.

Сегодня в творческом багаже певицы зрелищные клипы, множество ярких треков, многие из которых ещё ждут своего часа, ведущие места в топах музыкальных чартов, выступления на престижных музыкальных фестивалях, удачный опыт работы телеведущей и многое другое.

Официальный сайт: https://dea-singer.ru/