Певица Дэя: «На шаг ближе… к тебе?»

Композиция звучит как откровенный монолог сердца, разрывающегося между надеждой и страхом. Сюжет этой истории знаком каждому, кто хоть раз любил: девушка на пороге новых отношений. Её душа жаждет искреннего глубокого чувства, однако прошлые раны шепчут: «Осторожно!». Всего шаг отделяет её от любимого, но в висках настойчиво звучит вопрос: он — тот, кто подарит счастье, или просто новая боль?

«Дэя с присущей ей мощью и проникновенностью передаёт всю гамму этих противоречивых эмоций, — рассказывают авторы сингла «Шаг к тебе» Дмитрий Коновалов и Юрий Мирошников. — Её красивый, сильный вокал то звучит нежно и уязвимо, то взрывается настоящей энергетикой. В композиции «Шаг к тебе» Дэя заявляет о себе как о зрелой певице, способной говорить с аудиторией на языке глубоких эмоций».



«В этой песне — отражение чувств, знакомых, наверное, каждой девушке, — добавляет Дэя. — В мире постоянно меняющихся трендов мы ищем постоянства, чего-то надёжного и настоящего, мечтаем о том, чтобы довериться кому-то без остатка… Но порой груз прошлых разочарований так тяжёл, что заставляет замирать на самом краю, когда страшно сделать шаг навстречу неизвестности. Работая над треком, я заново переживала эту внутреннюю борьбу, оттачивая звучание каждой ноты, и надеюсь, что слушатели почувствуют эту искренность и найдут в новой песне что-то своё», - делится Дэя.

Дэя – молодая амбициозная певица. Эстрада была главной мечтой с детства. Начало зрелому проекту было положено в 2017 году после окончания Института современного искусства на факультете «Эстрадно-джазового пения», где, соединившись, академические навыки и основы джазового вокала сформировали характерный индивидуальный колорит голоса исполнительницы. Творчество молодой певицы не замыкается в тесных рамках отдельного музыкального направления и всегда открыто смелым экспериментам.

