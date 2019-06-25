Певица Дэя спела в метро про «Время»

В создании клипа приняли участие молодые талантливые профессионалы – режиссёр Melissa Fox, режиссёр монтажа Евгения Бахарева, работа над стилем, по традиции, доверена известным креативным дизайнерам Хайку Симоняну и Фёдору Додонову. Съёмки с использованием световых спецэффектов и видеоинсталляций в павильонах сочетались с натурными съёмками в естественных декорациях московской подземки.
Работа получилась необычной и, несомненно – интригующей. Яркие эмоциональные образы в кадре, переживая головокружительные трансформации, эффектно балансируют на грани реальности и подсознания. Нежность… грусть… одиночество… ощущение бесконечного путешествия в гиперреальном пространстве… вечно ускользающая любовь… И над всем этим властвует неумолимое время! - сообщается в пресс-релизе клипа.
Клип снят в стилистике фантастического приключения, и напоминает полнометражное кино.
«Идея нового клипа была непростой и, вместе с тем – чрезвычайно интересной. Сложный мир фантазий и настроений необходимо было передать языком визуальных знаков. Режиссёру, на мой взгляд, удалось уловить главный лейтмотив песни – это хрупкая ускользающая любовь одиноких сердец, затерянных во времени, пространстве и лабиринтах чувств», - рассказала сама Дэя.
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