Певица Дэя представила новый клип на песню «Не заштопаю»

«Новое видео Дэи – это наполненный эффектными и эмоциональными образами рассказ о трагическом повороте в отношениях, когда ты продолжаешь любить того, кто уже не любит тебя…», - сообщает пресс-релиз.

Это новый проект режиссёра Алексея Голубева, известного своими работами со звёздами российской эстрады. Дэя – талантливая молодая певица с мощным выразительным голосом и яркой индивидуальностью, и сама песня словно дышит юной необузданной энергией, духом максимализма, противоречивостью восприятия мира.

«Идея сюжетной линии оказалась и простой, и сложной одновременно: художественным визуальным языком показать весь круговорот чувств и ощущений человека, переживающего расставание с любимым: обречённость, боль, гнев, желание вновь возродиться из пепла, снова опустошенность, одиночество и опять надежда… Дэя по-актерски точно и драматично воплотила на экране всё задуманное. Она словно внутренне «прожила» эту историю», - признаются создатели клипа.



Кадр из клипа

Над видеоклипом работала команда профессионалов кинопроизводственной компании MAG Film Moscow. Съёмки проходили в павильоне с использованием световых спецэффектов и видеоинсталляций.

О певице Дэе

Дэя – молодая амбициозная певица. Эстрада была главной мечтой с детства. Начало зрелому проекту было положено в 2017 году после окончания Института современного искусства на факультете «Эстрадно-джазового пения», где, соединившись, академические навыки и основы джазового вокала сформировали характерный индивидуальный колорит голоса исполнительницы. Творчество молодой певицы не замыкается в тесных рамках отдельного музыкального направления и всегда открыто смелым экспериментам.