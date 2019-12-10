Певица Дэя выпустила клип-поздравление «С Новым Годом!»

Дэя признаётся:

«Нам со съёмочной группой очень хотелось сделать дружеский, искренний, и по-настоящему праздничный клип, создать на экране светлое, «домашнее» новогоднее настроение – ведь мы все так ждём этого доброго чуда! – говорит певица. – Нам, артистам, дана уникальная возможность своим творчеством пробуждать чувства, дарить положительные эмоции огромной аудитории – и тем, кто совсем рядом, и тем – кто очень далеко! Я рада, что мой клип даёт прекрасный шанс поздравить с Новым годом не только моих близких и друзей, но и всех людей, сказать им: не переставайте мечтать и верить! Надеюсь, наша новая работа понравится публике и станет для моих поклонников символом любимого праздника. Время чудес пришло, так распахните двери!».

Над видеоклипом работала творческая команда продюсерской компании «АС Продакшн». Режиссёром клипа выступил Александр Сюткин. Съёмки проходили на нескольких локациях с использованием световых спецэффектов.



Дэя на съемках клипа

Дэя – молодая амбициозная певица. Эстрада была главной мечтой с детства. Начало зрелому проекту было положено в 2017 году после окончания Института современного искусства на факультете «Эстрадно-джазового пения», где академические навыки и основы джазового вокала сформировали характерный индивидуальный колорит голоса исполнительницы. Творчество молодой певицы не замыкается в тесных рамках отдельного музыкального направления и всегда открыто смелым экспериментам. Официальный сайт: https://dea-singer.ru/.