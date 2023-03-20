Певица Дэя выпустила песню «Россия»

Берущая за душу пронзительная композиция, наполненная глубоким философским смыслом и волнующим филигранным вокалом в исполнении Дэи – размышление о том, что такое Родина для каждого из нас, как в непростые времена нам важно ощущать корни, чувствовать свою землю, родные просторы и любимый родительский дом… Всё это наше место силы, оно наполняет нас энергией и смыслом, рождает в нашей душе желание вдохнуть полной грудью.

Исполняя куплет за куплетом, певица словно перемещается из реального мира в мир подсознания, где возникают то драматичные и даже трагичные образы, без которых невозможна история ни одной страны, то живописные картины родного края, как будто сошедшие с полотен русских художников.

По словам Юрия Мирошникова, автора композиции «Россия», Дэя тонко чувствует слова и музыку песни, наделяет их своей энергетикой, трактует их так, как, наверное, не сможет никто больше: одновременно чувственно и торжественно, эмоционально и нежно.



Дэя

«Эта песня очень важна для меня, - говорит Дэя. – В ней соединилось многое: красота русской природы, сила духа русских людей, их романтическая душа, и главное – чувство любви к Родине. Написана она была ещё задолго до нынешних драматических событий и будто ждала своего часа! Мне очень хочется, чтобы песня вошла в сердца людей, согрела их своим теплом, придала силы в это трудное время, вселила веру в себя и свою страну!»

Сингл Дэи «Россия» доступен на цифровых площадках: https://zvonko.link/Russia

Дэя – молодая амбициозная певица. Эстрада была главной мечтой с детства. Начало зрелому проекту было положено в 2017 году после окончания Института современного искусства на факультете «Эстрадно-джазового пения», где, соединившись, академические навыки и основы джазового вокала сформировали характерный индивидуальный колорит голоса исполнительницы. Творчество молодой певицы не замыкается в тесных рамках отдельного музыкального направления и всегда открыто смелым экспериментам.