Певица Дэя выпустила клип на песню «Россия»

Эта пронзительная композиция с глубоким философским смыслом уже хорошо известна слушателям, но своё визуальное воплощение она получила только сейчас. Создание клипа доверили талантливой креативной группе: режиссёру Далхату Мизиеву и оператору Максиму Мишанову. И выбор принёс удачу! Клип «Россия», с мощным и удивительным по красоте звучания вокалом певицы Дэи, уже успел получить высокую оценку экспертного жюри во главе со Львом Лещенко и одну из главных премий на фестивале музыкальных традиций «Хранимые веками».

Съёмочная группа реализовала непростую задачу, придав смысловому видеоряду композиции новый неожиданный ракурс. С каждым кадром мы будто перемещаемся из реального мира – в мир сказок и народных преданий, из настоящего – в глубь времён, от живописных картин родного края, словно сошедших с полотен русских художников – до трагичных образов из истории страны…

По словам Далхата Мизиева, одного из авторов клипа «Россия», услышав песню в исполнении Дэи, как талантливо и точно передаёт она слова и музыку песни, наделяет их своей энергетикой, трактует чувственно, торжественно, эмоционально и нежно, – пришла идея придать работе образность оживших живописных холстов, навеянных мотивами русских мастеров. Удалось это, в том числе, и с помощью обработки видеоряда инструментами искусственного интеллекта.

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Сама же Дэя говорит о своей новой работе так:

«Куда бы не занесла судьба, в сердце у каждого из нас есть главный причал, место притяжения, родительский дом – твоя Родина – и в беде, и в радости. Для миллионов моих соотечественников – это Россия, в которой переплелись и невероятной красоты природа, и широта души, и сила духа, и несгибаемый характер. Всё это – наше место силы, оно наполняет нас энергией, смыслом, позволяет по-настоящему вдохнуть полной грудью. Я дарю мой новый клип всем тем, кто разделяет со мной любовь к нашей великой стране!».

Дэя



Дэя

Дэя – молодая амбициозная певица. Эстрада была главной мечтой с детства. Начало зрелому проекту было положено в 2017 году после окончания Института современного искусства на факультете «Эстрадно-джазового пения», где, соединившись, академические навыки и основы джазового вокала сформировали характерный индивидуальный колорит голоса исполнительницы. Творчество молодой певицы не замыкается в тесных рамках отдельного музыкального направления и всегда открыто смелым экспериментам. Официальный сайт: https://dea-singer.ru/