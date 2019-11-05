Певица Дэя заканчивает работу над новогодним клипом

«Мы с автором песни Юрием Мирошниковым были очень рады, узнав, что песня «С Новым Годом!» пришлась по душе моим слушателям в прошлом году. Поэтому не сомневались, нужно ли снимать клип к ней. Мы создаем искренний и понятный фильм, но одновременно с этим немного волшебный, каким и должен быть клип к любимому всеми празднику. И конечно, у нас не обошлось без сказочных добрых героев! Ведь Новый Год для нас – это радость и ожидание чуда, которое обязательно станет явью. Мне кажется, получилось симпатично, а самое главное — от души», - рассказывает Дэя.
Автором проекта стала режиссерская команда продюсерской компании АС Продакшн, режиссер клипа – Александр Сюткин.
Премьера клипа запланирована на начало декабря.
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