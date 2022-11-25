Певица Дэя представила дебютный альбом «Параллели»

В альбом вошли 13 композиций, каждая из которых – полноценное произведение со своей драматургией. Песни альбома берут за душу и заставляют задуматься: искренняя «Берега», пронзительная и философская «Люди», эмоциональная «Я всё ещё люблю», драматичная «Нарисуй» и другие.

«Дэя – многогранная исполнительница с хорошим музыкальным вкусом, она требовательно относится к репертуару, тщательно и планомерно выбирает именно те композиции, где благодаря своим природным данным и таланту сможет раскрыть всю эмоциональную и смысловую палитру произведения, - говорит Юрий Мирошников, постоянный автор певицы. – В альбом «Параллели» вошли разные по эмоциям, стилистике и звучанию песни, но их всех объединяет душа».



Дэя на презентации альбома «Параллели»

Над первым альбомом певицы работала не только команда технических профессионалов, но и артисты – друзья и коллеги Дэи: Александр Добронравов, Тим Норелл (Tim Norell), DJ Грув.

«Я счастлива подарить вам свои песни. В них я пою о любви, такой многогранной: от романтичной до драматичной, но всегда прекрасной, ведь любовь – волшебство, это то, ради чего стоит жить! Я пою это так, как чувствует моё сердце. Очень надеюсь, что мой альбом, мои песни найдут отклик и в сердцах слушателей», - говорит Дэя.



Дэя на презентации альбома «Параллели»

На днях певица презентовала альбом «Параллели» публике. Яркая впечатляющая шоу-презентация прошла в самом высотном event-пространстве Европы «90 этаж над Москвой». Гостями вечера стали артисты, принявшие участие в создании альбома, а также друзья певицы Дэи, коллеги по сцене: Александр Добронравов, DJ Грув и другие.

Альбом Дэи «Параллели» доступен на всех стримингах.