Певица Дэя: «Главные герои моего нового клипа – люди!»

Главные герои видео - сами люди, ищущие своё место на Земле, своё предназначение в жизни. Задуманный чёрно-белым клип сосредотачивает внимание зрителей на главной мысли: вспомни, зачем ты здесь, иди по жизни, согревая других тёплом своего сердца.

Клип «Люди» – это образное повествование о яркой индивидуальности, чей путь полон одиночества и разочарований, о ранимой душе, вынужденной прятаться от колких усмешек под маской безразличия. Это молодой непосредственный взгляд вглубь нашего человеческого мира – наивный, романтичный и наблюдательный.

«Мой новый клип соткан из визуальных аллегорий и, тем не менее, в нём есть нечто совершенно особенное: мы хотели показать привычные, на первый взгляд, но такие разные, полные искренних эмоций и страстей лица «обычных» людей. Людей, с которыми сталкивает тебя жизнь в бурлящем потоке вечно спешащего человечества», - говорит Дэя.



Дэя

Режиссёром клипа стал молодой и талантливый клипмейкер Евгений Лизунов.

Огромная работа была проделана креативным продюсером проекта Олегом Калошиным, благодаря которому клип «Люди» получил глубокое, незаурядное воплощение, что, несомненно, смогут оценить зрители.