Певица Дэя не заштопает нити любви

Новый трек Дэи с обилием мощного вокала и яркого эмоционального звучания – драматическая баллада о том, как больно, пусто и холодно в душе при разрыве отношений. Композиция «Не заштопаю» рассказывает об обратной стороне любви, которая открывает самые потаенные уголки человеческой души.
«В моем репертуаре много песен о любви, ведь эта тема понятна и близка любому из нас, - говорит Дэя. - Любовь – это и безграничное счастье, когда ты любишь и любим, и мучительное испытание, когда влюбленным не суждено быть вместе. Эта песня особенная, ее автор – Елена Безикович - очень тонко чувствующий человек, замечательно передала и боль от ушедшей любви, и веру в себя. Работая в студии над записью песни, мы искали особенную манеру исполнения, чтобы передать в композиции нужный эмоциональный накал. Результатом нашего творчества я с радостью готова поделиться со своими слушателями!».
Сейчас заканчивается работа над монтажом клипа к песне. Видео «Не заштопаю» увидит свет уже в конце ноября.
Новый сингл Дэи «Не заштопаю» доступен на всех цифровых площадках.
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