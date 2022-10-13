Дэя выпустила осенний сингл «Нарисуй»

«Нарисуй» – драматичная работа, в которой героиня стоит перед трудным выбором, где гордость, обида и мольба сливаются в одном душевном порыве, где надежда умирает последней.

«Релиз нового сингла неслучайно выпал на осень. Осень – это не просто сезон, это состояние души. Одинокие оголённые стволы деревьев… Опавшие листья, как затухающие на остывшей земле яркие воспоминания… Грусть и пустота. Это так похоже на людей, в сердцах которых угасает любовь. Наверное, у всех своя дорога к счастью и, может быть, непростая. Но у каждого из нас есть путеводная звезда – надежда!»

Слова песни были написаны поэтессой Ларисой Архипенко, известной своими работами со многими звёздами эстрады. Автором музыки стал композитор и аранжировщик Дмитрий Билаш. Именно благодаря его таланту композиция приобрела особый музыкальный колорит.





Близится к завершению и работа над клипом, который будет представлен в конце октября.



Дэя

Дэя – молодая амбициозная певица. Начало зрелому проекту было положено в 2017 году после окончания Института современного искусства на факультете «Эстрадно-джазового пения», где академические навыки и основы джазового вокала сформировали характерный индивидуальный колорит голоса исполнительницы. Сегодня в творческом багаже певицы зрелищные клипы, множество ярких треков, ведущие места в топах музыкальных чартов, выступления на престижных музыкальных фестивалях и успешный опыт работы на телевидении.