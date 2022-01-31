Певица Дэя открыла год новой песней «Между мной и тобой»

Это проникновенное, драматичное переживание «осени любви», остывающих чувств, расставания когда-то близких друг другу людей.
«Песня была написана талантливой одесситкой Еленой Безикович. Это удивительный автор! Всегда образные строки её стихов и яркая эмоциональная музыка не могут оставить равнодушными. Но исполнение созданных ею произведений – это всегда сложный поиск. Поиск особого звучания голоса, передающего всю палитру настроения, все его сложные оттенки, ведь, несмотря на драматичность её песен, в них всегда остаётся надежда! «Между мной и тобой» – именно такая песня! Любовь – яркий костёр, в котором горят наши сердца! Но, порой он просто прогорает бесследно, оставляя нас в леденящем холоде одиночества… И всё равно, любовь – именно то, ради чего стоит жить! Я с удовольствием представляю свою новую работу моим любимым слушателям!».
Сингл Дэи «Между мной и тобой» доступен на всех цифровых площадках.
Комменты