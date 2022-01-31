Певица Дэя открыла год новой песней «Между мной и тобой»

Певица Дэя выпустила макси-сингл с лидером «Secret Service» Певица Дэя представила макси-сингл с тремя версиями новой песни, написанной в соавторстве с прославленным мэтром мировой музыкальной индустрии, шведским композитором Тимом Нореллом, лидером легендарной шведской группы «Secret Service». Первая версия – на русском языке, получила название «Я всё ещё люблю». Слова к ней написал бессменный автор певицы Юрий Мирошников.

Вторая – оригинальная версия песни, созданная Тимом Нореллом и Андерсом Ханссоном, называется «Still In Love». И исполнила её Дэя на английском языке.

Третья версия трека – танцевальный динамичный ремикс на оригинальную англоязычную версию («Still In Love») от звёздного российского ди-джея DJ Groove.





Новая работа – это полный яркого эмоционального звучания...

Певица Дэя: «Главные герои моего нового клипа – люди!» Певица Дэя выпустила клип на композицию «Люди» (смотреть клип). Главные герои видео - сами люди, ищущие своё место на Земле, своё предназначение в жизни. Задуманный чёрно-белым клип сосредотачивает внимание зрителей на главной мысли: вспомни, зачем ты здесь, иди по жизни, согревая других тёплом своего сердца.







Клип «Люди» – это образное повествование о яркой индивидуальности, чей путь полон одиночества и разочарований, о ранимой душе, вынужденной прятаться от колких усмешек под маской безразличия. Это молодой непосредственный взгляд вглубь нашего...

Певица Дэя посвятила новый сингл людям Певица Дэя выпустила новый трек «Люди» (слушать песню). Глубокая, пронзительная композиция, исполненная ярко и эмоционально – это философское размышление певицы о поиске себя, своего пути, своего жизненного предназначения.





В новой песне Дэю волнует тема сложного выбора: наперекор предрассудкам, поднять свой одинокий парус над морем мирских страстей, полном соблазнов, зависти, лжи, и скоротечной славы – или, растворившись в этом море, быть навсегда погребённым его волнами.



Дэя - Люди

«Моя новая песня «Люди» мне особенно дорога. В ней я...

Певица Дэя выпустила клип-поздравление «С Новым Годом!» Дэя преподнесла новогодний подарок поклонникам популярной музыки: в начале декабря вышел клип певицы на песню «С Новым Годом!». Видео получилось добрым, ярким и динамичным. Дэя признаётся:



«Нам со съёмочной группой очень хотелось сделать дружеский, искренний, и по-настоящему праздничный клип, создать на экране светлое, «домашнее» новогоднее настроение – ведь мы все так ждём этого доброго чуда! – говорит певица. – Нам, артистам, дана уникальная возможность своим творчеством пробуждать чувства, дарить положительные эмоции огромной аудитории – и тем, кто совсем рядом, и тем – кто очень далеко! Я рада, что мой клип даёт прекрасный шанс поздравить с Новым годом не...