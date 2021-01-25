Verbee спел про усталость от ипотеки

Verbee поет от лица обычного офисного работника, уставшего от придирок неумного начальства и страхов от невыплаты ипотеки, и мечтающего собрать чемодан и уехать куда-нибудь подальше отдохнуть от проблем. Для придания нерва ближе к концу трека звучат агрессивные гитары в духе ню-метала нулевых.

«Давайте докажем, что в чарте может быть музыка не только про любовь, но и про жизнь. Этот трек о том периоде моей жизни, когда я был в полном отчаянии и думал, что ничего никогда не изменится. Но все реально в этой жизни», - говорит Евгений Вербицкий.



Verbee

В этом году должен выйти новый альбом Verbee, как сообщил артист.