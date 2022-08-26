«Двигаемся дальше!» Рэпер Verbee заявил о возвращении в музыку

Два высших технических образования не помешали Евгению Вербицкому выбрать в итоге музыкальную карьеру, самостоятельно раскрутиться в интернете и стать популярным на всю страну рэпером Verbee. Так что же заставило его сбавить обороты и скрыться на время с горизонта событий? Музыкант прояснил вопрос в студии «Авторадио», куда заглянул, чтобы презентовать слушателям свой новый трек.



Verbee

«Я не то чтобы исчез, я для себя решил, что проведу время с семьей. Денюжек я подзаработал немножечко, можно и провести время с семьей, посмотреть, как растет мой ребенок. Поэтому я полтора года был в воспитании, а сейчас потихонечку возвращаюсь в музыку, осознанно», – рассказал рэпер ведущим драйв-шоу «Поехали».

Возвращается Verbee с песней «Привет, ты где?», вышедшей в Сети в конце июля. В студии «Авторадио» музыкант исполнил ее вживую, live транслировался в прямом эфире и в официальной группе радиостанции в сети «ВКонтакте».







Вышел уже клип на этот трек, который снимали в горах Абхазии, где по сюжету к Verbee, поющему о том, что он зашел в тупик, в какой-то момент приезжают друзья.

«Да, это мои верные кореша. Надеюсь, что они скоро присоединятся к моему клубу отцов. А трек получился очень живой, потому что в конце в него вставлено голосовое сообщение, которое я писал своему другу: «Все плохо. Все заканчивается. Я больше ничего не могу написать. По-моему, это конец». И вот теперь выходит этот трек. Да не конец это, ни фига. Двигаемся дальше!» – заявил Verbee.