«25/17» пришли к лирике

Интересно было сравнить их нынешних с ними же образца памятного концерта 2016 года в той же «Соли», только ведущим тогда был Захар Прилепин. Тогда у Анта и Бледного были горящие глаза, внутренняя убежденность и залихватские фразочки. То была эпоха «Русского подорожника». Потом был второй эфир. А теперь - «Радость встреч и расставаний», вышедший 12 октября, даже по названию альбома заметны перемены. Бледный так же экспрессивно зачитывает рэп, Ант так же меланхолично выпевает мелодию, аки Дельфин. Но как же все переменилось. Теперь это гитарные баллады, лирика, теперь это недалеко от Dabro или там кавказских медляков. Экспрессии стало заметно меньше.



Бледный и Ант

Начали все же с того же «Русского подорожника», с песни «Подорожник». Но сразу затем «Пограничник» из нового альбома, которую и Скляр, и Рич признали самой любимой в нем.

«По лирике трек «Пограничник» тоже мой любимый. Рефрен «пограничник знает тайну: никакой границы нету» считаю гениальным. Я бы закинул его в копилку гениальных фраз русского рэпа. А за Андрея, когда ему плохо, я просто сильно переживаю. Оттого ли, что плохо, получаются такие классные тексты, я не знаю», – говорит Антон Завьялов.

«Я бы хотел, чтобы плохих дней в моей жизни не было. Это история про яйцо и курицу - что было изначально. Но как есть, так есть. Приходится мне иметь дело с пограничными состояниями, а тем людям, что находятся рядом со мной, приходится пытаться понять меня. Не хочу играть в игру, что я такой весь особенный и непонятый. Но хорошо, что такая песня получилась», – признается Андрей Бледный.

«Пока не выключат свет» из альбома «Весь мир идёт на меня войной» (2015) или новая «Околокосмоса» звучат как русский рок. Но надо делать поправку на то, что студийные записи «25/17» отличаются от концертного звука, примерно как у Лепса. То есть, ничего общего. Концертный состав очень крепок, они играют именно что рок, и профессионально играют. Я бы даже сказал, что студийные треки – скорее, наброски рэп-идей и только в концертном виде они обретают некую музыкальность.

«С этим альбомом история интересная. Мы должны делать то, что еще никогда не делали. У Андрея были наброски, текстовые куплеты, часть припевов. Мы с музыкантами на пять дней заперлись на студии и придумали музыку на весь альбом», – рассказывает Ант.

«Я специально себя ограничивал, писал только припевы. Ребята, отталкиваясь от этих припевов, сочиняли музыку. А когда музыка уже была написана, я продолжил написание текстов куплетов. Чтобы и ритм был нужный, и настроение поддержать, и ничего переписывать бы не пришлось», – говорит Бледный.

«Комната», «Обмани меня» («как будто ты со мной не ради денег», забавно, что даже таких артистов эта проблема затрагивает), «Позвони» из нового альбома, или «Виражи» и «Мальчик» – ну вот точно лирические баллады. Даже с отсылками к «Машине времени».

«Сейчас мы делаем упор на лирику. Сейчас и так тревожно вокруг. Хочется нашими песнями людей успокоить», – уверяет Бледный.

Не очень понятно, как с сегодняшним днем коррелирует «Остаться» про «остаться на плаву», или «Жду чуда» из гламурной мирной действительности. С хуками тут явно не заладилось. Но эту лиричность, да еще с бэк-вокалом, тут можно понять. Но ведь и финальная баллада «Отец» из «Русского подорожника» тоже отсюда!

Нынешние «25/17» устали от агрессии. Они про любовь и нежность. Такие они. И они просят их понять.

Гуру КЕН