Брюс Спрингстин продал свой каталог за рекордные полмиллиарда

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Американский певец и музыкант Брюс Спрингстин продал права на весь каталог своих песен музыкальному подразделению компании Sony.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По его сведениям, сделка будет закрыта в ближайшие недели, ее сумма может превысить полмиллиарда долларов, что станет самым дорогостоящим музыкальным контрактом в истории.

Bruce Springsteen
Bruce Springsteen

Каталог включает 300 песен, 20 студийных альбомов (в том числе 15-кратный платиновый альбом "Born in the USA" и 5-кратный платиновый альбом "The River") и 23 концертных записи.

Ранее полный каталог песен продал за рекордную сумму $300 млн Боб Дилан. Авторские права Пола Саймона были приобретены за $250 млн, Нила Янга - за $150 млн, а группы Red Hot Chili Peppers - за $140 млн. Активными покупателями были специализированные фонды, музыкальные компании и частные акционерные группы, инвестировавшие средства в легендарные композиции прошлого, которые сейчас резко выросли в цене.

Популярность Спрингстина, которому в сентябре исполнилось 72 года, резко возросла с выходом в 1984 году пластинки Born in the U.S.A. Семь песен с нее были выпущены в качестве синглов, и все попали в топ-10 музыкального парада журнала Billboard. Альбом 15 раз был признан платиновым в США (продано более 15 млн копий). Музыкант в 1994 году был удостоен премий "Золотой глобус" и "Оскар" за саундтрек Streets of Philadelphia к фильму Джонатана Демми "Филадельфия" (1993). В 2016 году он был награжден Президентской медалью Свободы.

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