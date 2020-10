Брюс Спрингстин выпустил альбом на подаренной гитаре

Это первая с 2014 года студийная запись с поддерживающей группой The E Street Band. Всего год прошел спустя после выхода предыдущей пластинки «Western Stars».

Альбом записан в домашней студии музыканта в Нью-Джерси в ноябре 2019 года. По словам Спрингстина, работа над записью заняла всего пять дней. Весь материал писался фактически сходу и одномоментно вживую, без использования наложений дополнительных инструментов. Три трека с альбома «If I Was the Priest», «Janey Needs a Shooter» и «Song for Orphans» были сочинены еще в период работы над его дебютным альбомом «Greetings from Asbury Park» в 1973 году.



Bruce Springsteen с подаренной гитарой

«Я просто взглянул на нее, и она выглядела как хорошая гитара, поэтому я прыгнул с ней в машину… Все песни с альбома вышли из нее», - рассказал Брюс о подарке от поклонника, который вдохновил на выход нового альбома.

В поддержку альбома выпущено два клипа на заглавную «Letter To You» и «Ghosts».

На сайте-агрегаторе критических отзывов Metacritc оценка альбому в данный момент держится на отметке 89 баллов из 100 на основе 16 рецензий. Обозреватели особенно отмечают «терапевтический» характер записи, на которой Спрингстин с душеспасительной легкостью и неназидательной мудростью раскрывает темы старения, утраты близких и собственной смерти.