Брюс Спрингстин выпустит сборник из 74 «потерянных» песен

Сборник Tracks II: The Lost Albums выйдет 27 июня, в него войдут 83 песни, записанные за четыре десятилетия, 74 из которых никогда официально не издавались.



Bruce Springsteen

Коллекция охватывает период с 1983 по 2018 год, собрав «полные записи, некоторые из которых даже были смикшированы и не выпущены», — сказал Спрингстин, который сказал, что проект возник во время пандемии COVID-19.

«Я проигрывал эту музыку себе и часто близким друзьям в течение многих лет, — рассказал он. - Я рад, что у вас наконец появится возможность их услышать. Надеюсь, они вам понравятся».

75-летнюю звезду можно услышать в этой коллекции, охватывающей всю его карьеру, от его ранних звуков Небраски на пластинке под названием LA Garage Sessions 83. Между тем, Streets of Philadelphia Sessions расширяет звучание Спрингстина, с которым он экспериментировал для фильма 1993 года «Филадельфия», включая синтезаторы и барабанные петли, и даже некоторое влияние хип-хопа. Следующий альбом The Ghost of Tom Joad возвращается к его предыдущему звучанию в 1995 году.

Faithless — саундтрек к фильму, который так и не был снят, в то время как некоторые кантри-звуки звучат в Somewhere North of Nashville. Twilight Hours представляет «нуарное» звучание, в то время как Inyo предлагает «богато сплетенные пограничные истории». Каждый альбом предлагает что-то новое для преданных поклонников Спрингстина, чтобы насладиться им.

Физический релиз включает 100-страничную книгу с редкими архивными фотографиями и аннотациями к каждой пластинке. Также будет выпущен дополнительный выбор из 20 песен из всей коллекции.

Брюс Спрингстин возвращается на гастроли в Великобритании этим летом, уже в третий раз подряд, с выступлениями в Манчестере и Ливерпуле. В День музыкального магазина (12 апреля) Спрингстин и The Killers выпустят EP Encore at the Garden, в котором задокументировано неожиданное появление уроженца Нью-Джерси вместе с группой в Madison Square Garden в 2022 году. Его последний альбом Only the Strong Survive также дебютировал в 2022 году.