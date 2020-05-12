Хакеры взломали Леди Гагу, Ники Минаж и Спрингстина

Как сообщает NME, юридическая контора Grubman Shire Meiselas&Sacks подтвердила информацию о том, что их внутренние службы безопасности подверглись атаке взломщиков.



Lady Gaga

Похищение информации устроила группа REvil, которую также знают под именем Sodinokibi. Первые сведения об утечке информации появились на прошлых выходных, когда на одном из форумов был выложен фрагмент контракта Мадонны на гастрольный тур Madame X с Live Nation за 2019/2020 год.

Обычно при атаках подобного типа хакеры требуют выкуп у своих жертв и угрожают выложить полученную информацию в Сеть. Пока неизвестно, какие именно требования у REvil/Sodinokibi. Те сведения, которые уже просочились, аналитики называют "пробным выстрелом".