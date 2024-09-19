Дэвид Гилмор играет «Luck And Strange» с покойным Риком Райтом

«Luck And Strange» вышел на одноимённом сольном альбоме 2024 года. В композиции можно услышать запись покойного клавишника группы Pink Floyd Ричарда Райта, сделанную в 2007 году незадолго до его смерти. Клип дополнен фотографиями и видео Рика, сделанными при жизни музыканта.
«В 2006 году я был на гастролях, Рик спросил, можно ли ему быть в моей группе, и я согласился, — рассказал Дэвид в интервью журналу Prog. – А в январе, когда мы закончили тур, я собрал свой гастрольный состав и сказал: “Приезжайте ко мне, и мы поджемуем недельку в сарае”. Не знаю, что творилось в моей затуманенной голове – в сарае было дико холодно.
Первый джем, который мы сыграли в понедельник утром, и стал основой для этой песни. Я добавил припев и проигрыш, переделал наложенные партии с другими аккордами. Есть фрагменты, где Рик играет на органе “Hammond”, я добавил к ним гитары, и получилась некая перекличка: я отвечаю на его клавишные. Это немного странно, но меня совсем не смущает тот момент, что сейчас Рика больше нет. Я просто думаю: “Ну, это Рик, это я, мы играем”».
Комменты