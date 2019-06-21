Гитары Дэвида Гилмора проданы за рекордные 21,5 млн долларов

Как сообщает Rolling Stone, на аукционе Christie's в Нью-Йорке выставили около 130 гитар Дэвида Гилмора. Самый культовый инструмент бывшего фронтмена Pink Floyd Black Strat был продан почти за 4 миллиона долларов США, что значительно выше предполагаемой оценки в 100 000 - 150 000 долларов.



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Еще можно было купить: Fender Stratocaster (серийный номер 0001) 1954 года - он ушел с молотка за 1,8 миллиона долларов, Gretsch White Penguin 1958 года - продали за 447 тысяч долларов.

Christie's объявили торги "рекордом мирового аукциона". Итоговая сумма составила почти 21,5 миллиона долларов. Торги длились восемь часов, и в них приняли участие коллекционеры из 66 стран мира. Аукцион проводился в пользу защиты окружающей среды. Средства были переданы организации ClientEarth.