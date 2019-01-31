Гитары Дэвида Гилмора продадут ради благотворительности

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Гитары из личного собрания британского композитора и вокалиста, одного из лидеров группы Pink Floyd Дэвида Гилмора выставит в июне этого года на продажу аукционный дом Christie's, а вырученные средства пойдут на благотворительные цели.

Одним из самых интересных лотов на аукционе будет гитара Black Fender Stratocaster 1969 года, на которой Гилмор играл на протяжении 15 лет. Ее предварительная оценка - $100-150 тыс. В такую же сумму эксперты оценивают и другой инструмент из коллекции Гилмора - гитару White Fender Stratocaster за номером 0001, изготовленную в 1954 году.

Дэвид Гилмор
Дэвид Гилмор

"Все эти гитары дороги для меня и многие из них дарили мне музыку на протяжении многих лет, - привел слова Дэвида Гилмора аукционный дом в распространенном здесь заявлении. - Эти инструменты многократно себя окупили, но настало время двигаться дальше. Гитары изготовляют для того, чтобы на них играли, и мое желание состоит в том, чтобы они - где бы в итоге ни оказались - продолжали дарить своим владельцам музыку. Выставляя на аукцион эти гитары, я надеюсь оказать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается, и через мой благотворительный фонд принести пользу миру".

По словам музыканта, ему "будет очень трудно наблюдать, как гитары уходят к другим владельцам", и он не исключил возможности того, что когда-нибудь он "отыщет одну-две из них и выкупит их вновь".

Коллекция Дэвида Гилмора насчитывает 120 инструментов, среди которых - модели Broadcaster, Esquire, Telecaster и Stratocaster. Эксперт Christie's по музыкальным инструментам Керри Киэн назвал эту коллекцию "воплощением уникальной манеры игры Дэвида Гилмора на протяжении всей его карьеры". В конце марта коллекция будет демонстрироваться в Лондоне, в начале мая - в Лос-Анджелесе, а предпродажный осмотр инструментов и аукцион состоятся 14-19 июня в Нью-Йорке. ТАСС

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