Гитары Дэвида Гилмора продадут ради благотворительности

Выставка приурочена к отмечаемому в нынешнем году 50-летию выхода как первого сингла Pink Floyd под названием "Arnold Layne", так и первого альбома группы "The Piper at the Gates of Dawn" (1967). Аудиовизуальная экспозиция представляет произведения, исполненные пятью музыкантами группы - Сидом...