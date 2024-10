The Offspring возродилась в «Supercharged»

Новый альбом «Supercharged» группы звучит именно так, как и ожидали поклонники группы.

«Мы не хотели слишком долго ждать между записями и не хотели изобретать велосипед, — поделился фронтмен Декстер Холланд. — Мы просто искали хорошие, запоминающиеся песни. У нас даже не было названия долгое время. “Supercharged” появилось в последнюю минуту, потому что мы переслушивали треки и думали: “Ну, «Charged» кажется недостаточно, не так ли?”»

The Offspring

Первый трек альбома «Looking Out for #1» звучит так, как будто он мог бы вписаться в альбом «Smash» 1994 года, с его оптимистичными ритмами, поп-хуками и плаксивым вокалом Декстера Холланда. В припеве можно услышать знакомые мотивы из такого хита The Offspring, как «Self Esteem».

«Light It Up», «Truth in Fiction», «Get Some» и «Hanging By A Thread» — все эти треки выдержаны в стиле быстрого, стремительного панк-попа, который заряжает слушателя энергией.