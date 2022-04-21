«После 11» выпустили новый альбом «Колея»

Вообще-то поводов для чего-то такого не было. Группа «После 11» хорошо известна своим хитом «Крылья» на рок-радиостанциях, уже давно выпускников Саратовской консерватории, народников, взяла под свое крыло Надежда Бабкина. Они в штате на зарплате в гостеатре. Играть могут все. А с Бабкиной у них к тому же вышел поп-хит «Розы». Жизнь удалась.



Группа «После 11» сыграла яркий концерт в театре Бабкиной



Но и не удалась. После «Крыльев» других рок-хитов не было, да и сам русский рок начал