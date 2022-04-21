«После 11» выпустили новый альбом «Колея»

Опубликовано пользователем

Юрий Постарнаков и группа «После 11» выпустили пятый номерной альбом «Колея» (слушать альбом).

В номерной альбом вошло 8 треков, написанные в разные годы.

«Я очень рад, что эта работа закончена и альбом стал доступен всем нашим слушателям. Эта пластинка представлена как «Постарнаков и После 11» из-за желания воплотить свои личные музыкальные фантазии, но так же есть песни, над которыми работала вся команда. Хочется двигаться дальше, заниматься новым материалом, который уже пишется», - говорит Юрий Постарнаков.

«После 11»
«После 11»

Песни для новой пластинки записывались в стенах студии JekoMidi. Авторами аранжировок выступили Евгений Панков и группа «После 11».

Презентация альбома пройдет 28 апреля в Мумий Тролль Music Bar.

Быстрый поиск: 