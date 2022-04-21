«После 11» выпустили новый альбом «Колея»

В номерной альбом вошло 8 треков, написанные в разные годы.
«Я очень рад, что эта работа закончена и альбом стал доступен всем нашим слушателям. Эта пластинка представлена как «Постарнаков и После 11» из-за желания воплотить свои личные музыкальные фантазии, но так же есть песни, над которыми работала вся команда. Хочется двигаться дальше, заниматься новым материалом, который уже пишется», - говорит Юрий Постарнаков.
Песни для новой пластинки записывались в стенах студии JekoMidi. Авторами аранжировок выступили Евгений Панков и группа «После 11».
Презентация альбома пройдет 28 апреля в Мумий Тролль Music Bar.
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