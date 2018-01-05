Стали известны обстоятельства гибели экс-участника «После 11»

Артист театра "Русская песня" CrazyBalalaika был обнаружен мертвым в Басманном тупике неподалеку от железнодорожного моста 30 декабря.

На теле музыканта в области сердца обнаружили два ножевых ранения. Рядом с телом лежал нож.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего, сообщает РЕН ТВ.



Группа «После 11», Дмитрий Калинин в центре

Дмитрий Калинин перестал выходить на связь 27 декабря. Он вышел из здания театра "Русская песня" Надежды Бабкиной и перестал выходить на связь.

Как сообщают родственники музыканта, памятный вечер состоится 5-ого января с 15:00 до 18:00 в VIP-зале ресторана Open-City (Набережные Челны)".

Друзья и коллеги планируют сделать отдельный вечер памяти в Москве. Предварительная дата - 09 января.