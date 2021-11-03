«После 11» выпустили неизданное в мини-альбоме

В макси-сингл вошли три песни, в которых группа отошла от рок-звучания и использовала мотивы аутентичного русского фольклора в поп-аранжировках, к которому они обращались преимущественно на раннем этапе своего творчества.
«Для тех, кто знает наше творчество, не секрет, что мы играем настоящий народный рок: наша музыка – это сплетение народных мотивов с энергичным классическим роковым звучанием. Я знаю, что многие очень ждали официального выхода этих песен и даже писали нам об этом. С большим удовольствием исполняем ваше желание!», - говорит Юрий Постарнаков.
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