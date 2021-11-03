«После 11» выпустили неизданное в мини-альбоме

Новая песня, конечно же, как и положено весенним релизам, - о любви. «Разлюбить нельзя. Если любил, то разлюбить не получится. Можно расстаться. Можно забыть что-то важное, и даже, порой, самого себя оставить где-то. И искать не стоит. Два человека, две истории... , но одно небо, которое по вечерам видят оба...» После 11 Песня вышла на лейбле Navigator Records.

Новая песня, конечно же, как и положено весенним релизам, - о любви. «Разлюбить нельзя. Если любил, то разлюбить не получится. Можно расстаться. Можно забыть что-то важное, и даже, порой, самого себя оставить где-то. И искать не стоит. Два человека, две истории... , но одно небо, которое по вечерам видят оба...» После 11 Песня вышла на лейбле Navigator Records.

«Версия, которую мы сейчас представляем, отличается от концертной и по форме, и по саунду. Записывались мы на студии Navigator Records, саундпродюсером выступил Евгений Панков. Мы пытались создать хорошую мужскую многогранную историю. И очень счастливы этой историей с вами поделиться», - рассказал о сингле Юрий Постарнаков, лидер группы «После 11».

«Версия, которую мы сейчас представляем, отличается от концертной и по форме, и по саунду. Записывались мы на студии Navigator Records, саундпродюсером выступил Евгений Панков. Мы пытались создать хорошую мужскую многогранную историю. И очень счастливы этой историей с вами поделиться», - рассказал о сингле Юрий Постарнаков, лидер группы «После 11».

Группа «После 11» выпустила новый сингл под названием «Морская». Композиция была написана несколько лет назад, и те, кто был на концертах группы, наверняка её слышали, но записал коллектив её только сейчас.

Артист театра "Русская песня" CrazyBalalaika был обнаружен мертвым в Басманном тупике неподалеку от железнодорожного моста 30 декабря. На теле музыканта в области сердца обнаружили два ножевых ранения. Рядом с телом лежал нож. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего, сообщает РЕН ТВ. Группа «После 11», Дмитрий Калинин в центре Дмитрий Калинин перестал выходить на связь 27 декабря. Он вышел из здания театра "Русская песня"...

Артист театра "Русская песня" CrazyBalalaika был обнаружен мертвым в Басманном тупике неподалеку от железнодорожного моста 30 декабря. На теле музыканта в области сердца обнаружили два ножевых ранения. Рядом с телом лежал нож. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего, сообщает РЕН ТВ. Группа «После 11», Дмитрий Калинин в центре Дмитрий Калинин перестал выходить на связь 27 декабря. Он вышел из здания театра "Русская песня"...

Группа «После 11» сыграла в театре Бабкиной яркий концерт, который умудрился оставить немало вопросов.