Скончался Джефф Бек

«От имени его семьи мы с глубокой печалью сообщаем новость о смерти Джеффа Бека. Он мирно умер вчера после внезапного заражения бактериальным менингитом», — говорится в официальном заявлении, опубликованном в твиттере музыканта.



Джефф Бек

Гитарист-виртуоз Джефф Бек вместе с Эриком Клэптоном и Джимми Пейджем входил в состав группы Yardbirds, которая была создана в 1960-х годах. В 1967 году Джефф Бек создал собственную группу Jeff Beck Group. В середине 1970-х он начал сольную карьеру. В июле 2022 года Бек вместе с актером Джонни Деппом выпустил альбом «18».

Бек - обладатель восьми «Грэмми», его творчество оказало большое влияние на такие стили, как блюз-рок, хард-рок, фьюжн и др. В 1990 году, по результатам опроса газеты The Observer, Бек признан самым выдающимся гитаристом мира. В 2003 году журнал Rolling Stone включил Джеффа в сотню величайших гитаристов всех времён, а в 2009 году Бек был включён в аналогичный список британским журналом Classic Rock.