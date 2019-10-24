Beck выпустил клип с Тессой Томпсон и Эван Рейчел Вуд

Режиссёром ролика выступил Девонте Хайнс, также известный как Blood Orange, а главные роли исполнили Тесса Томпсон, Эван Рейчел Вуд и Алиа Шокат. Персонажи видео скучают в придорожной забегаловке и в унылом офисе, наглядно иллюстрируя название песни, которое можно перевести как «Ничем не примечательные дни».

Трек «Uneventful Days» войдёт в альбом Бека «Hyperspace», который будет выпущен на лейбле Capitol 22 ноября 2019 года.



Beck

В работе над пластинкой приняли участие Фаррелл Уильямс, выступивший соавтором и сопродюсером песен «Hyperlife» и «Uneventful Days», а также Крис Мартин и Скай Феррейра, исполнившие партии бэк-вокала в композициях «Stratosphere» и «Die Waiting» соответственно.