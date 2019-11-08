Beck выпустил еще одну песню из альбома «Hyperspace»

В ролике девушка смотрит на закат и загорающиеся огни вечернего города с вершины холма, садится в машину и уезжает в ночь.

Intermedia напоминает: релиз «Hyperspace» состоится 22 ноября 2019 года. В работе над пластинкой приняли участие Фаррелл Уильямс, выступивший соавтором и сопродюсером семи из 11 песен, а также Крис Мартин и Скай Феррейра, исполнившие партии бэк-вокала в композициях «Stratosphere» и «Die Waiting» соответственно. Помимо «Dark Places», Бек уже показал синглы «Saw Lightning», «Hyperlife» и «Uneventful Days».



Beck