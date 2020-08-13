Бек выпустил визуализацию «Hyperspace» с NASA

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Бек совместно с NASA выпустил визуальный альбом «Hyperspace: A.I. Exploration», который стал дополнением к последнему альбому музыканта «Hyperspace» (смотреть видео).

Альбом «Hyperspace» вышел осенью 2019 года. Как сообщает Intermedia, визуальные эффекты для каждого трека создавал искусственный интеллект, разработанный компанией OSK.

Искусственный интеллект обучался на архивных снимках и видеозаписях космоса, предоставленных NASA — таким образом его создатели хотели «воспитать» в нем представление об окружающей вселенной.

— Думаю, в песнях скрыты разные способы разных людей «уходить в гиперпространство» — сбегать от реальность, с которой приходится иметь дело, — заявил Бек.

Сообщается также, что 4 декабря 2020 года выйдет делюкс-издание «Hyperspace».

Beck
Beck

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