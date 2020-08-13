Бек выпустил визуализацию «Hyperspace» с NASA

Альбом «Hyperspace» вышел осенью 2019 года. Как сообщает Intermedia, визуальные эффекты для каждого трека создавал искусственный интеллект, разработанный компанией OSK.

Искусственный интеллект обучался на архивных снимках и видеозаписях космоса, предоставленных NASA — таким образом его создатели хотели «воспитать» в нем представление об окружающей вселенной.

— Думаю, в песнях скрыты разные способы разных людей «уходить в гиперпространство» — сбегать от реальность, с которой приходится иметь дело, — заявил Бек.

Сообщается также, что 4 декабря 2020 года выйдет делюкс-издание «Hyperspace».



Beck