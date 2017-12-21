«Эпидемия» считает, что «Выбор есть!»

Съёмки видео проходили в Санкт-Петербурге в конце ноября под руководством режиссёра Александра Макова, известного по работам с группами: «Кипелов», «Ария», «Сплин», Слот и многими другими. В клипе и записи песни также принял участие Пётр Елфимов – финалист белорусского Евровидения, участник шоу «Голос» и «Главная сцена», а также лидер собственного музыкального проекта.

Композиция «Выбор есть!» войдёт в новую, уже четвёртую по счёту, метал-оперу «Легенда Ксентарона», которая свяжет воедино все предыдущие концептуальные работы «Эпидемии» и даст ответы на вопросы, оставшиеся у поклонников после альбома «Сокровище Энии».

Большая концертная постановка этой пластинки пройдёт при участии многочисленных звёзд рок- и метал-сцены пройдёт 23 февраля в московском клубе Stadium.