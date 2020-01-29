Сергей Скрипников готовит рок-оперу «Гиперборея»

В интервью каналу "Рок-Молва" Сергей сообщил свежие подробности: когда рок-опера выйдет, будет ли у неё сценическое воплощение и при чём тут Маргарита Пушкина?

Идея рок-оперы "Гиперборея" появилась у композитора ещё 10 лет назад, но из-за плотной занятости в других проектах Сергей отложил работу в долгий ящик. К тому же концепция требовала шлифовки и переложения в стихотворную форму. Композитор утверждает, что изначально предложил сотрудничество поэтессе Маргарите Пушкиной. Ранее в соавторстве с ней Сергей создал успешный рок-проект "Династия Посвящённых".

"Я предложил Маргарите Пушкиной эту тему, но она была занята Margent'ой, - сокрушается Скрипников. - А потом она сказала, что это не совсем её "тема", у неё всё-таки такая "готическая история". И не было у меня единомышленника, чтобы начать работу".

Композитор не опустил руки и в 2018 году объявил кастинг сценаристов будущей постановки. Так Сергей познакомился с поэтессой Толаной Становской. Вскоре ими была написана первая песня, которую исполнили вокалист группы "Эпидемия" Евгений Егоров и звезда мюзикла "Последнее испытание" Елена Минина. Затем к рок-опере присоединились и другие музыканты. Сама "Гиперборея" состоит из 3 частей. Первая практически завершена и будет издана в конце 2020 года. Впрочем, главный замысел композитора - поставить рок-оперу на сцене.



Сергей Скрипников

"У меня задача не просто сделать аудиоверсию, а в перспективе поставить эту работу на сцене, - объясняет Сергей. - И сценарий написан, как для рок-оперы, то есть по сценам. Работа очень масштабная... Первая часть практически написана. Я уже начал её "собирать". Она самая длинная. В ней раскрывается сама суть проекта: интрига, завязка. Но не все арии спеты и часть материала ещё не сыграна "живыми" музыкантами. Также я хотел подключить оркестр, но это история очень не бюджетная. На это нужны серьёзные средства".

Для воплощения замысла Сергей запустил кампанию по сбору средств в конце 2019 года. Цель у проекта была амбициозная: собрать 1 миллион рублей (на запись оркестра, сценическую постановку и продвижение). Краудфандинг не увенчался успехом: за три месяца удалось собрать только 170 тысяч рублей. Сергей не отчаивается и планирует запустить кампанию повторно - с учётом всех недостатков.

Полную версию интервью Сергея Скрипникова можно будет увидеть через несколько дней на YouTube-канале "Рок-Молва".