«Эпидемия» спела «Вне правил»

Обложка сингла является аллюзией на знаменитую картину Василия Верещагина «Апофеоз войны», идея которой напрямую пересекается с темой новой песни «Вне правил». Музыканты попросили художника Олега Щербакова сделать работу, ориентируясь на великий шедевр живописи.

Видео, снятое режиссером Александром Маковым, получилось агрессивным и достаточно нетипичным для творчества команды. Музыка: Дмитрий Процко, текст: Юрий Мелисов и Дмитрий Процко.

Песня стала заглавной в новом макси-сингле «Вне правил» из 3 песен.

Композиция «Исход» является ответным реверансом группе «Черный Обелиск» за их кавер на «Звон Монет».

Ближайшие концерты «Эпидемии» в Петербурге и Москве пройдут 15 декабря в A2 Green Concert и 22 декабря в Adrenaline Stadium. Зрителей ждут масштабные постановочные шоу, посвящённые 15-летию альбома «Эльфийская Рукопись».