Солист «Градусов» унизил Виталия Милонова

Многотысячный зрительный зал освистал депутата ЗакСа, который вышел на сцену, чтобы вручить статуэтку группе "Градусы", пишет Piter.tv.

Неожиданное появление Милонова на премии вызвало неординарную реакцию пришедших. С трибун большого концертного зала послышался неодобрительный свист. Сам депутат старался, по началу, не обращать внимания на "шум" из темноты, но в итоге не выдержал и попросил людей перестать.

Ведущий "Золотого Граммофона" Николай Басков попытался разрядить обстановку, заявив, что "всем нравится" появление скандального депутата. Тем временем, Милонов продолжил свою речь, отметив, что чиновники тоже могут петь и танцевать. Тут уже не выдержал солист группы "Градусы". Он пожал Милонову руку и добавил, что лучше бы депутат действительно пел и танцевал.

Награждение популярной группы закончилось смехом и громкими аплодисментами зала.