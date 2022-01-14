Солист группы «Градусы» Роман Пашков записал трек со своей семьей

Песня не похожа не те, что артист записывал в группе, и главная ее особенность в том, что вместе с Романом в записи трека приняла участие его семья: супруга и двое сыновей. Артист признается: идея записать такой семейный трек появилась у него давно, но за реализацию он взялся только на карантине, когда стал больше времени проводить дома с семьей.
«Изначально я хотел посвятить песню своему старшему и на тот момент единственному сыну. В голове крутились фразы, но долгое время я не мог собраться с мыслями и отложил эту затею. С пандемией коронавируса я вернулся к этой идее и решил: раз песня посвящается сыну, так пусть и он споет. А в процессе создания подумали, что будет здорово исполнить трек всей семьей! Изначально хотели записать песню для себя, потом показали друзьям, родным. Всем очень понравилось, и теперь мы готовы поделиться ей со слушателями», - говорит артист.
Клип музыкант снимал самостоятельно – в него вошли кадры из семейного путешествия и домашние видео.
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