Солист группы «Градусы» Роман Пашков записал трек со своей семьей

Мэрия Москвы назначила Крида и Гагарину отвлекающими от протестов Мэрия Москвы объявила о "музыкально-гастрономическом" фестивале Meat&Beat в парке Горького, который пройдет в ближайшие выходные. О проведении "грандиозного концерта с участием российских знаменитостей" стало известно всего за три дня до мероприятия. На 10-е же августа по совпадению назначена очередная акция протеста против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму.



Новости о проведении фестиваля Meat...

Солист группы «Градусы» разбился на «Яндекс.Такси» Солист группы "Градусы" — 40-летний Роман Пашков попал в серьезное ДТП по дороге в аэропорт. Пашков направлялся в аэропорт Домодедово, откуда намеревался вылететь на гастроли в Турцию и воспользовался услугами популярного сервиса такси. Подробности случившегося сообщил директор группы "Градусы" — Дмитрий.



Роман Пашков



— Все это произошло в два часа ночи, мы ждали Романа в аэропорту, но он позвонил и сказал, что попал в аварию, - рассказал Super.ru Дмитрий. - Он вызвал "Яндекс.Такси" сидел на заднем сидении. Предварительно — водитель заснул, и машина влетела под фуру. Насколько я...

Солист «Градусов» унизил Виталия Милонова Конфуз произошёл с Виталием Милоновым на вручении ежегодной премии "Золотой Граммофон", которая состоялась 26 ноября на сцене Ледового дворца. Многотысячный зрительный зал освистал депутата ЗакСа, который вышел на сцену, чтобы вручить статуэтку группе "Градусы", пишет Piter.tv.



Неожиданное появление Милонова на премии вызвало неординарную реакцию пришедших. С трибун большого концертного зала послышался неодобрительный свист. Сам депутат старался, по началу, не обращать внимания на "шум" из темноты, но в итоге не выдержал и попросил людей перестать.



Ведущий "Золотого Граммофона" Николай Басков попытался разрядить обстановку,...

«Градусы» показали технически сложный клип Украинский режиссер Леонид Колосовский, который не так давно получил награду «Клипмейкер года» по версии премии М1 Music Awards 2016 за клип группы Время и Стекло "Навернопотомучто", снова приковал внимание к своей видео-работе. На этот раз, клипмейкер заинтересовал техническими решениями в реализованной экранной истории для группы "Градусы" на песню "Хочется".



Больше недели Леонид Колосовский и команда MOZGI Production проводили тесты каждого кадра видео, создавая в клипе "многомерное пространство". Для воплощения технически сложных траекторий камеры к сотрудничеству пригласили лучших профессионалов: оператора Юрия Короля и оператора стедикама - Максима Сало.



- Это были очень напряженные съемки, которые длились...