Солист группы «Градусы» разбился на «Яндекс.Такси»

Пашков направлялся в аэропорт Домодедово, откуда намеревался вылететь на гастроли в Турцию и воспользовался услугами популярного сервиса такси. Подробности случившегося сообщил директор группы "Градусы" — Дмитрий.



Роман Пашков

— Все это произошло в два часа ночи, мы ждали Романа в аэропорту, но он позвонил и сказал, что попал в аварию, - рассказал Super.ru Дмитрий. - Он вызвал "Яндекс.Такси" сидел на заднем сидении. Предварительно — водитель заснул, и машина влетела под фуру. Насколько я понял, там водитель отказался от госпитализации, то ли у него документы не в порядке, но я не могу точно утверждать. Мы вызвали скорую, Романа направили в больницу на МРТ, диагностировали сотрясение мозга. Конечно, мы будем разбираться с "Яндекс.Такси", проконсультируемся с юристами и будем готовить иск.