«Градусы» о стимулах, местах силы и творческих планах

Музыканты исполнили хиты: «Твои волосы», «На твоей съемной», #Валигуляй, «До солнца», «Я больше никогда», «Влюбись и страдай» и пообещали, что предстоящее шоу будет кардинально отличаться от зимней версии.

«Большой юбилейный концерт пройдет в рамках масштабного фестиваля Summer Sound,. Зрителей ждет специальная программа, получившая название «15 лет на сцене - Летняя версия». Естественно, в нее вошли те песни, которые мы играем всегда, и что-то еще обязательно добавится».

При этом музыканты отметили, что элемент художественного разгильдяйства – основной стимул существования группы. И даже сейчас они, как и 15 лет назад, могут себе позволить многое. «Я надеюсь, что еще не пришло самое легкое время работы», - отметил в эфире Роман Пашков. «Сейчас тоже можно городить всякое разное. Мне как-то полегче сейчас, более уверенно и спокойнее себя чувствую», - откровенно признался Руслан.Тагиев и добавил: «Точных планов - сколько мы премий получим или песен напишем - никогда не строим. Я лично пишу, когда не могу не писать. Если у меня не пишется, то надо отдохнуть и ничего не делать».

Фронтмены группы знакомы около 30 лет, изначально популярность к ним пришла как к танцевальным звездам Ставрополя, родного города артистов, хотя ребята познакомились еще раньше. В эфире «Авторадио» они вспомнили как все начиналось.

«До того, как мы начали танцевать и заниматься музыкой - тусовались на клетке. Синхронно танцевали под 2 Unlimited и Ace of Base. Я цикатил красными туфлями и раздражал Романа, который, конечно, был круче, он - профессиональный танцор».

Артисты с теплотой говорили о родном городе, хотя признались, что давно уже чувствуют себя там гостями, потому что гораздо дольше прожили в Москве. Однако Руслан признался, что ностальгирует еще по одному «городку».

«Мне Питер очень нравится. Возможно, куплю себе там какую-нибудь хибару. В этом городе особенная атмосфера, очень хорошо думается, придумывается, буквально на ровном месте. В Москве есть только места силы, а в Питере везде так».

Стоит добавить, что у Романа любимая часть работы – это концертные выступления, Руслану же больше по душе процесс написания песен. А самым нелюбимым и нудным занятием оба считают съемки клипов.

«Да, съемки клипов – самое тягомотное. Двое суток без сна… Но не всегда, конечно. Были несколько съемок, которые прям в кайф – «Радио дождь» и #Валигуляй. В последнем клипе мы просто лазили в костюмах по лесу, по болотам, плюс периодически согревались, так как было холодно. И он прям легкий получился!»