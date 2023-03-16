«15 лет – раз в жизни»: «Градусы» рассказали о своих планах и песнях

В гостях у «Мурзилок» на «Авторадио» музыканты спели хиты «До солнца», «Хочется», «Научиться бы не париться», «Режиссер», «Кто ты?» и свой новый лирический трек «Видимо».

«Концерт на лирических песнях не сыграешь, – считают музыканты. – Мы любим, когда огонь. Несколько лирических песен на выступлении – это круто. Остальное хочется пожечь, мы же тоже наслаждаемся концертом, нам нравится энергия».



Весь год Градусы отмечают юбилей

В этом году музыкальному коллективу исполняется 15 лет. По этому поводу «Градусы» уже отыграли зимние концерты и анонсировали новые. Праздновать свои 15 лет музыканты собираются весь год.

«А, может, и пару лет, – смеются солисты. – К концерту сольному трудно придумать повод, можно просто назвать – сольный концерт, а 15 лет раз в жизни. Может быть осенняя, летняя, зимняя версия юбилейного шоу… Пока не стукнет 20, можно говорить 15. Мы чуть изменим программку, появится что-то новенькое, что-то выкинем. Изменения будут. Но мы – это мы, энергия другая будет, погода хорошая. Одежду погладим как минимум».



Роман Пашков

Зимнюю версию юбилейного шоу «Градусы» отыграют 2 декабря в Санкт-Петербурге в клубе A2 Green Concert. Летний концерт состоится 29 июля в Москве на сцене дизайн-завода «Флакон». Между выступлениями музыканты собираются гастролировать по городам и писать песни. Последние треки группы вышли с паузой в полгода, но это нормально, считают Роман Пашков и Руслан Тагиев.

«Может, и хотелось бы чаще выпускать, но нет такой возможности, да и необходимости тоже. Должна полежать песня, настояться, – считают они. – Трек делается долго, лежит в каком-то незаконченном состоянии, потом завершаешь и еще думаешь – выпускать или не выпускать».



Руслан Тагиев

Так, песня «Видимо», вышедшая в феврале, была написана еще во время пандемии, а записали ее только полгода назад. Видео на этот трек пока даже не планируется.

«Снимать не будем. Представляйте сами картинку. Для клипа нужна идея, снимать банальное не хочется», – объяснили музыканты.