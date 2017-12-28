Театр Покровского станет частью ГАБТа

Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РФ со ссылкой на главу ведомства Владимира Мединского

"Министерство культуры России приняло решение о реорганизации Большого театра и Камерного музыкального театра имени Бориса Покровского. Камерный театр будет присоединен к Большому в особом статусе, получит статус камерной сцены Большого театра имени Бориса Покровского. Речь идет не о ликвидации, а о реорганизации, присоединении. Целью является развитие театра, поиск новых форматов", — цитирует пресс-служба Мединского.

По его словам, министерство культуры создаст комиссию, в которую войдут представители ведомства и руководства Большого театра для решения всех спорных вопросов, связанных с переходом сотрудников на новую работу и сменой должностей. "Реорганизацию планируется осуществить к июню 2018 года, до этого момента, до конца текущего сезона Театр Покровского продолжит работу в прежнем режиме как самостоятельный коллектив, осуществит все намеченные планы: прокат текущего репертуара, гастроли, выпуск новых постановок и так далее. Однако приказ о реорганизации и слиянии будет подписан мной уже сегодня", — пояснил министр.

В свою очередь глава Большого театра Владимир Урин, чьи слова приводит пресс-служба, подчеркнул, что главной его задачей является то, чтобы реорганизация прошла как можно менее болезненно для творческого коллектива театра. При этом должности директора и главного бухгалтера театра имени Покровского упраздняются.

"Все остальные работники… становятся сотрудниками Большого театра. Помимо комиссии, о которой шла речь, которая будет решать финансовые, а также организационные вопросы и проблемы, мы в ближайшем будущем, ориентировочно в феврале, еще раз соберемся, и вы сможете любой вопрос задать. Далее планы на новый сезон мы объявим вместе с Большим театром", — добавил Урин.

РИА Новости