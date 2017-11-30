«Фрида и Диего» в театре им. Б.Покровского

Калеви Ахо — известный в мире композитор, в творческом багаже которого более 100 произведений самых различных жанров. Помимо «Фриды и Диего», композитор написал еще 4 оперы: «Ключ», «Жизнь насекомых», «Книга бытия», «Прежде чем мы все утонем». И ему же принадлежит идея создания оперы об известнейшей мексиканской художнице Фриде Кало (1907 — 1954) с очень непростой судьбой, и ее муже, тоже известном мексиканском художнике Диего Ривере (1886 — 1957). Их жизнь была бурной и насыщенной не только творчеством, но и политикой. Это немудрено — ведь они были активными членами коммунистической партии Мексики.

В 1995 году жизнью и творчеством супругов заинтересовалась Марица Нуньес, оперный либреттист перуанского происхождения, которая проделала огромную работу, собирая материалы в архивах, библиотеках, посещая музеи в Мексике - не только Кало и Риверы, но и их знаменитых современников: художника Давида Альфаро Сикейроса, фотографа и актрисы Тины Тодотти, советского политического деятеля Льва Троцкого (его музей находится на территории дома-музея Кало). В результате родилась пьеса «Мечты воскресного вечера». В 1999 году пьеса получила престижную международную премию Марии Тересы Леон, а ее мировая премьера состоялась в 2000г. в столице Перу Лиме. В этом же году сочинение было опубликовано на испанском языке в мадридском издательстве ADE. Через год пьеса перешагнула через океан, оказавшись в Финляндии. Городской театр г. Турку представил финскую сценическую версию сочинения Марицы Нуньес. На ней побывал композитор Калеви Ахо. Она произвела на него огромное впечатление. Ахо увидел и услышал в материале большие возможности для создания оперы. В 2011г. по заказу оперной студии Академии им. Я. Сибелиуса Марица Нуньес написала либретто. Для этого она еще раз побывала в Мексике, чтобы уточнить важные биографические детали, особенно касающиеся Льва Троцкого. Как только Марица закончила либретто, Калеви Ахо приступил к сочинению музыки. Работа шла быстро, композитора вдохновляли яркие личности и их сложные характеры, а еще более трагические события в Европе 1939-1940-х годов, которая жила в эпоху четырех диктаторов Франко, Муссолини, Сталина и Гитлера. Мировая премьера нового оперного сочинения Ахо на испанском языке состоялась 17 октября 2014г. на сцене Дома музыки в Хельсинки, ее безоговорочно приняли и музыкальные критики, и публика.

Композитор подарил партитуру оперы музыкальному руководителю Московского Камерного музыкального театра им. Б. Покровского, выдающемуся дирижеру Геннадию Николаевичу Рождественскому, который всегда интересовался современной музыкой, естественно, для ее постановки на сцене. Основатель Камерного театра Борис Покровский уделял особое внимание творчеству современных авторов, часто заказывал своим современникам новые сочинения, многие их музыкальные опусы начинали свою жизнь именно на сцене Камерного театра. Для постановки «Фриды и Диего» пригласили замечательного эстонского режиссера Арне Микка, друга Покровского и всего театра, который по приглашению Бориса Александровича поставил оперу «Давайте создадим оперу» Б. Бриттена в 1979г. и , а в 1983 — «Пимпиноне» Телемана. Сценографом выступил Виктор Герасименко, который оформил много спектаклей в театре. По разным причинам Геннадий Николаевич не смог продирижировать спектаклем, но много работал над партитурой со своим учеником Дмитрием Крюковым. Он и стал дирижером спектакля. Репертуарная линия Театра Покровского продолжается. Композитор посчитал, что в России опера должна звучать на русском языке. Перевод либретто с испанского на русский сделала Фаина Коган.



«Фрида и Диего»

Действие оперы происходит в доме Фриды Кало в Мехико. Там же живет Лев Троцкий со своей женой революционеркой Наталией Седовой, скрываясь от спецслужб КГБ, приезжает итальянская актриса и фотограф Тина Модотти, здесь же обитают французский писатель, основоположник сюрреализма Андре Бретон, мексиканский художник Давид Сикейрос. Все они творцы и члены коммунистических партий и без конца ведут разговоры о коммунизме, революции, Сталине и Гитлере, часто смешно пародируя немецкого лидера. Тина рассказывает об ужасах гражданской войны в Испании, где она только что побывала. Обсуждаются и вопросы безопасности Льва Троцкого — Диего уверен, что КГБ и Гестапо готовят совместную акцию в Мехико. Но творчество и жизнь продолжаются. С успехом прошла выставка Фриды в Париже. Среди обитателей дома случаются романы, измены, бывают вечеринки с разными розыгрышами, и очень частые ссоры между Диего и Фридой из-за ее постоянной ревности, дело даже доходит до их развода. С ужасом все узнают о начавшейся в Европе Второй мировой войне. Но еще страшней, когда в мирном доме Фриды появляется как предупреждение призрак Смерти Ла Калавера де ла Катрина, а за ним следует убийство Льва Троцкого. Его свершил некто Джексон, который не раз приходил к Троцкому, снабжая его политическими статьями. Как выяснилось это был Рамон Меркадер, испанский агент советских органов КГБ, член коммунистической партии Испании.

Вся эта масса мелких и мировых событий и их участников, крупных и всем известных личностей нашло свое достойное воплощение в либретто М. Нуньес и прежде всего в музыке Калеви Ахо, очень интересной и многоплановой. Естественно, что музыкальный язык Ахо испытал на себе влияние величайших композиторов ХХ века Бриттена, Шостаковича и больше всего Прокофьева. В то же время он ярок индивидуален. Им создана атмосфера революционного настроения как в Европе, так и в Мексике, и картины ужасов начавшихся войн в Европе. Этому способствует введение в оркестр терменвокса и кельтской арфы, элементов немецкого фокстрота 30-х годов и коммунистических лозунгов. В музыке слышатся и мексиканские мелодии «La bamba» и «La negra».

Ахо наделяет ряд персонажей лейтмотивами. Так, тема Фриды Кало звучит у саксофона-альта, тема Риверы — у тубы, Сикейроса — у тромбона, Модотти — у гобоя. Кроме того, у композитора образ Кало раздваивается, появляется Другая Фрида. Измученной постоянными романами мужа Фриде необходимо утешение. Она находит его в беседах со своим альтер-эго — Другой Фридой. Их сцены красивы и выразительны. Если первые два акта оперы речитативны, слишком много в них разговоров, споров, разных сообщений, то вторая половина оперы (в ней тоже два акта), вокальна, она наполнена ариями и дуэтами, в которых раскрываются характеры главных действующих лиц.

Режиссер Арне Микк умело выстроил спектакль по событиям и взаимоотношениям героев, а главное, точно подобрал два состава исполнителей. Видела только первый состав, но говорят, что второй не хуже. Много поработал с певцами и помог им раскрыть характеры своих персонажей, сделать их интересными и запоминающимися для зрителей. Чувствуется и большая работа с солистами концертмейстеров театра. Оркестру под управлением Дмитрия Крюкова удалось раскрыть непростую партитуру композитора, установить необходимый баланс звучания оркестра, хора, певцов и помочь им в создании вокальных образов. Единственное замечание к исполнительницам партий Фриды Кало — Виктории Преображенской и Другой Фриды —Екатерине Большаковой: нечеткая дикция, а это так важно, особенно в их красивых дуэтах.

В спектакле ряд хороших работ: конечно же, это Виктория Преображенская — Фрида Кало, Екатерина Большакова — Другая Фрида, Захар Ковалев — Диего Ривера, Тамара Касумова — Тина Модотти, Татьяна Конинская — Кристина Кало, сестра Фриды. Пластически выразителен у Ирины Хрулевой Призрак Смерти. На этом ярком актерском фоне выделяются образы Льва Троцкого и его жены Наталии Седовой в исполнении Александра Полковникова и Ольги Березанской. Артисты создали значительные образы всем известных революционеров, людей с чувством человеческого достоинства. Их красивые голоса раскрывают страсть и сдержанность их натур, нежность, любовь и уважение друг к другу. С каким негодованием они обрушиваются на Фриду, которая с издевкой читает оказавшиеся в ее руках любовные письма Троцкого к жене, оберегая это святое чувство от вторжения чужих поступков. Теплом и светом наполнено их последнее совместное чаепитие. Ольга Березанская - удивительно проникновенная и драматическая певица. У ее героини две арии. В первой она с болью рассказывает о бедах, которые обрушились на их семью. Вторая — ее реквием по Льву Давидовичу, погибшему от рук наемника: «Сталин виновен в его смерти!», - слышатся ее слова.

Опера заканчивается свадьбой Фриды и Диего. После всех бурных и трагических событий и потерь они снова женятся. Значит, они необходимы друг другу. Звучит чарующая мелодия с фрагментом из мифов священной книги Майя: «… иногда стоит поднять глаза и взглянуть на Небо. Лишь только там можно обрести покой!»

Елизавета ДЮКИНА