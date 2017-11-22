ТНТ Music стал лучшим музыкальным каналом

«В первую очередь, мы благодарны жюри за такую высокую оценку. Мы активно развиваемся - постоянно работаем над качеством контента, пробуем новые форматы, расширяем сеть вещания. Нам действительно важно делать актуальный и современный музыкальный продукт для нашей аудитории. Получить такую престижную премию – доказательство того, что мы на верном пути», - прокомментировал Захар Бабин, генеральный директор телеканала ТНТ Music.

Получая премию, Захар Бабин и Иван Симаев, программный директор телеканала, пообещали «Жечь, шуметь и хайпить», а также в следующем году прийти за статуэткой вместе с Ольгой Бузовой.