«Песни» на ТНТ как новая «Фабрика звезд»

Правила примерно те же: жюри отбирает в свои команды молодых артистов, чтобы с ними «строить новый шоу-бизнес» (да-да, так и говорится в пресс-релизе!). Отберут 20 участников, их посадят под трансляции телекамер и начнут показывать, как они живут, репетируют. Ну и еженедельные отчетные концерты по субботам, конечно. Зрители в итоге выберут победителя, он получит 5 млн. А продюсеры, Макс Фадеев и Тимати, выберут тех, с кем подпишут контракты.

И после первого выпуска пока и не знаешь, как к этому относиться. Плакать или смеяться. Приходят откровенно сумасшедшие и немузыкальные, - их уродства всласть смакует телекамера. Поначалу смеешься, а потом становится вдруг нестерпимо стыдно за этот смех. Нельзя смеяться над больными людьми. Их вообще не надо пускать в эфир, такие люди обычно отбраковываются на этапе закрытого отбора. Но ТНТ решило покуражиться в том числе так.

Куража вообще многовато не по делу. К Тимати и Фадееву посадили зачем-то комика Гарика Мартиросяна (очень музыкального человека, но не продюсера) с правом голоса, но без права набирать себе команду. Говорящей головой. Еще одна говорящая голова комика Павла Воли бродит где-то за кулисами, и несет уж совсем полную ахинею.

Кстати, больных людей жюри все-таки честно отсеивает. Зато стоит появиться настоящему музыканту — ситуация преображается. Загораются глаза членов жюри, на сцене звучит абсолютно живая музыка, и шоу обретает смысл.

Не очевидна пока главная тема — ради чего все это? То Тимати, то Фадеев изрекают время от времени многозначительные слова типа «на нашем проекте такого звучать не будет» (о шансоне, например) или «мы ищем артистов, которые смогут петь для миллионов» (про нежный девичий инди-поп). Но это решительно ничего не проясняет. У Тимати уже полон двор от артистов в его Black Star, и на своих-то новичков сил не хватает. Фадеев же ресурсы имеет, но вряд ли ему нужен больше чем один новый артист. То есть с такими наставниками шанс есть максимум у двоих, а «выстреливают» у такого уровня продюсеров максимум 10% проектов. Посчитайте, если не лень, каковы реальные шансы.

ТНТ же получило на свою голову довольно высокобюджетный проект с большим риском падения рейтинга. Широкому зрителю все эти репетиции давно не интересны. Развлекать их комиками — идея предсказуемая, но шутки про музыку у них вряд ли получатся (и уже не получаются) убойными.

Так что от старта «Песен» на ТНТ пока смешанные чувства. Если рейтинги не просядут катастрофически, а хотя бы один из музыкантов получит шанс стать новой звездой, - игра стоит свеч.

Гуру КЕН