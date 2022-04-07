Сергей Шнуров стал голосом ТНТ

Сергей Шнуров записал песню специально к выходу нового комедийного хита ТНТ «Семья» – трек о семье, которая «собралась у телека в гостиной», проанонсировал премьеру сериала 11 апреля в 20:00. Это музыкальное видео стало уже вторым для ТНТ и Сергея Шнурова, заключивших контракт на создание эксклюзивного промо. Ранее свой трек от Шнурова получил анонс реалити-шоу «Звёзды в Африке».



Сергей Шнуров





Один из самых известных и народных исполнителей России – теперь новый голос ТНТ, и фирменное звучание, в котором музыканты совместили стили советской эстрады и русского рока, получат главные премьеры телеканала. Среди подписчиков ТНТ уже провели опрос, к каким проектам Шнурову нужно записать песню – чаще всего зрители просили сделать новое музыкальное сопровождение для шоу «Импровизация».

Ранее голос Сергея Шнурова зазвучал в эфире ТНТ 14 марта. Хит «Супер Гуд» стал одной из главных песен сериала «Исправление и наказание» с Анной Михалковой, рассказывающего о семье олигарха, которая внезапно осталась без денег, привилегий и отправилась на перевоспитание к своей дальней родственнице – замначальника колонии-поселения Алёне Неверовой, проповедующей сказкотерапию и исправление добром.