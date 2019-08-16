ТНТ Music открыл свой музыкальный лейбл

Новая компания планирует участвовать в создании аудиотреков для молодых и перспективных исполнителей, заниматься производством видеоклипов, продюсированием, дистрибуцией, а также продвижением артистов и созданного музыкального контента.

ТНТ Music – большая команда профессионалов с многолетним опытом работы в шоу-бизнесе и музыкальной сфере. Как правило, именно такой команды не хватает молодым артистам для качественного и яркого старта.

«На музыкальном канале нам, к сожалению, часто приходится сталкиваться с работами не самого лучшего качества. Неудачные, на наш взгляд, видеоклипы, устаревшие аранжировки, откровенно слабые тексты – все это мы видим и слышим ежедневно по много раз. Хотя при этом артист может быть перспективным, и ему просто не хватает хорошей команды и бюджета. Создавая музыкальный лейбл, мы хотим, чтобы на российской сцене стало больше ярких артистов и главное - качественных работ, отвечающих запросам времени. Это проект, который нам действительно интересно развивать, и у нас есть для этого все возможности», - поделился Андриан Мельников, креативный директор телеканала ТНТ Music и продюсер одноименного лейбла.

В первую очередь, музыкальный лейбл ТНТ Music нацелен на сотрудничество с талантливыми молодыми артистами, у которых есть потенциал и желание работать. Лейбл предлагает им финансирование, производство видеоклипов, гарантированную ротацию видео в эфире телеканала, цифровую дистрибуцию, а также продвижение на всех собственных и партнерских ресурсах. Также лейбл планирует взаимодействовать с другими музыкальными телеканалами и радиостанциями по размещению изданных на ТНТ MUSIC треков и клипов.



Артисты лейбла ТНТ Music

Первыми работами лейбла ТНТ Music стали: трек и клип «Чужеземец» фрэшмена Эндигма, которые были опубликованы 9 августа, а также клип «Незаметные» дуэта Monmart и работа «Миллениум» рэпера Хасана, релизы которых планируются до конца августа. В настоящее время лейбл оформляет контракты с рядом исполнителей, информация о которых будет представлена в конце августа.