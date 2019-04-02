ТНТ Music первым запустил кураторский канал на Apple Music

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ТНТ Music стал первым российским телеканалом, который представил собственный кураторский канал на платформе Apple Music. Вся музыка на канале разделена на пять тематических подборок, каждая из которых будет еженедельно обновляться.

«Мы считаем, что запуск кураторского канала на Apple Music – это, во-первых, круто, а во-вторых – просто необходимо. Мы действительно рады, что стали первым телеканалом, который осуществил такой проект совместно с одним из самых передовых и востребованных музыкальных сервисов. Сейчас, когда стриминговые платформы в топе, было бы странно игнорировать возможности, которые они предоставляют. Наш кураторский канал – это прямое продолжение эфира ТНТ Music и наше видение современной актуальной музыки», - комментирует Захар Бабин, генеральный директор ТНТ Music.
ТНТ Music

Создавая кураторский канал, ТНТ Music постарался предусмотреть вкусы и музыкальные потребности каждого, именно поэтому на канале представлено сразу 5 тематических подборок, которые обновляются еженедельно:

  •  «Плейлист». Здесь представлены покорители стримингов, радио- и телеэфиров, признанные звёзды и прорывные новички. Одним словом, это самые горячие хиты.
  •  «Дэнс тайм» представляет треки, которые захватывают танцполы по всей планете: от андеграундных клубов до крупнейших мировых оупен-эйров.
  •  «Техника речи» раскрывает всё, чем живёт хип-хоп-культура в настоящий момент: старая и новая школы, актуальные бэнгеры и перспективные новинки.
  •  «Выбор редакции». В этой подборке собраны знаковые и концептуальные треки, которые по мнению редакции телеканала заслуживают внимания независимо от своего формата.
  •  «Видеоплейлист». Самые сочные и обсуждаемые видео недели - прямиком из эфира телеканала ТНТ Music.

Кураторский канал ТНТ Music уже доступен каждому пользователю платформы Apple Music.

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