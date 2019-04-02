ТНТ Music первым запустил кураторский канал на Apple Music

«Мы считаем, что запуск кураторского канала на Apple Music – это, во-первых, круто, а во-вторых – просто необходимо. Мы действительно рады, что стали первым телеканалом, который осуществил такой проект совместно с одним из самых передовых и востребованных музыкальных сервисов. Сейчас, когда стриминговые платформы в топе, было бы странно игнорировать возможности, которые они предоставляют. Наш кураторский канал – это прямое продолжение эфира ТНТ Music и наше видение современной актуальной музыки», - комментирует Захар Бабин, генеральный директор ТНТ Music.
Создавая кураторский канал, ТНТ Music постарался предусмотреть вкусы и музыкальные потребности каждого, именно поэтому на канале представлено сразу 5 тематических подборок, которые обновляются еженедельно:
- «Плейлист». Здесь представлены покорители стримингов, радио- и телеэфиров, признанные звёзды и прорывные новички. Одним словом, это самые горячие хиты.
- «Дэнс тайм» представляет треки, которые захватывают танцполы по всей планете: от андеграундных клубов до крупнейших мировых оупен-эйров.
- «Техника речи» раскрывает всё, чем живёт хип-хоп-культура в настоящий момент: старая и новая школы, актуальные бэнгеры и перспективные новинки.
- «Выбор редакции». В этой подборке собраны знаковые и концептуальные треки, которые по мнению редакции телеканала заслуживают внимания независимо от своего формата.
- «Видеоплейлист». Самые сочные и обсуждаемые видео недели - прямиком из эфира телеканала ТНТ Music.
Кураторский канал ТНТ Music уже доступен каждому пользователю платформы Apple Music.
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