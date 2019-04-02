ТНТ Music первым запустил кураторский канал на Apple Music

Правила примерно те же: жюри отбирает в свои команды молодых артистов, чтобы с ними «строить новый шоу-бизнес» (да-да, так и говорится в пресс-релизе!). Отберут 20 участников, их посадят под трансляции телекамер и начнут показывать, как они живут, репетируют. Ну и еженедельные отчетные концерты по субботам, конечно. Зрители в итоге выберут победителя, он получит 5 млн. А продюсеры, Макс Фадеев и Тимати, выберут тех, с кем подпишут контракты.

