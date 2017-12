ТНТ Music выпустил музыкальный сборник

Сборник существует в онлайне и доступен в iTunes, Apple Music, Google Play и на Яндекс Музыке.

Такая подборка полностью отражает концепцию телеканала – только популярная и актуальная музыка. В треклист вошли песни Монатика, IOWA, Ники Минаж, Шон Пола и Дуа Липы, Ольги Бузовой и других популярных артистов.

Трек-лист:

1. J Balvin ft Willy William – Mi Gente

2. Время и Стекло - Back2Leto

3. MONATIK - Vitamin D

4. DNCE ft. Nicki Minaj - Kissing Strangers

5. Smash & Vengerov - Love & Pride

6. IOWA – Плохо Танцевать

7. Jax Jones Ft Raye - You Don't Know Me

8. Мари Краймбрери - Туси Сам

9. Tujamo Ft Sorana - One On One

10. Лобода – Твои Глаза

11. Alle Farben - Bad Ideas

12. Burito -По волнам

13. Паша Панамо – Наши Выходные

14. Sean Paul Ft Dua Lipa - No Lie

15. Елена Темникова – Казался Странным

16. Jonas Blue Ft William Singe – Mama

17. The Weeknd ft. Daft Punk – I feel it coming

18. Иракли – Онлайн

19. Ольга Бузова – Хит Парад

20. Kygo y Selena Gomez - It Ain't Me

«Музыка создает настроение. Наш сборник идеально подойдет как для разговоров по душам и приятных воспоминаний, так и для шумной вечеринки. На наш взгляд, у нас получился качественный плейлист для отличного настроения» - комментирует сборник Иван Симаев, программный директор ТНТ Music.